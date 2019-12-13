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رياضة

شاهد.. هدف مصطفى محمد في مباراة الزمالك وبيراميدز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفوز على حساب منافسه فريق بيراميدز بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم أمس الخميس باستاد القاهرة الدولي في إطار الأسبوع السابع من عمر الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الزمالك مصطفى محمد من ضربة رأس، بينما أضاف الهدف الثاني محمود علاء من ركلة جزاء.

ونجح مصطفى محمد في العودة الي التهديف من جديد، وذلك بعدما غاب قرابة 6 مباريات عن تسجيل أي هدف، خاصة عقب آخر أهدافه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وبهذا الفوز يصعد الزمالك الي المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وذلك من 6 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وهزم في واحدة وتعادل في مثلها.
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