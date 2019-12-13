ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جلال الشرقاوي يكشف سر ابتعاده عن الإخراج السينمائي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي
Advertisements
شيرى نبيل
أكد المخرج الكبير جلال الشرقاوي أن سبب تركيزه في الإخراج المسرحي والابتعاد عن السينما له أسباب عديدة .

وقال لصدى البلد : للاسف الشديد ، بداياتي في العمل السينمائي كانت بها العديد من الأخطاء التي دفعت ثمنها ، وأعترف أنها أضاعت مني حلم السينما ، فأنا قمت باخراج ثلاث أفلام سينمائية دفعة واحدة من انتاج الدولة وفيلم من انتاج لبناني وهم أرملة وثلاث بنات " و " العيب " و " الناس اللي جوه " فهذه الأفلام " نجحت نجاح كبير في نفس الوقت فشل فشل ذريع " كان في ذلك الوقت الاستاذ ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام .

فيلم " أرملة وثلاث بنات " مر دون مشاكل " أما فيلم " العيب " قصة يوسف ادريس ليلة الافتتاح كانوا يهتفون ويصقفون للفيلم وكأنهم في المسرح .

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح .

وأسس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالسلام الوطني

إيهاب فهمي ومها أحمد يقدمان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

رئيس مهرجان شرم الشيخ المسرحي: كنت من الطلاب المحظوظين الذين نالوا شرف التعلم على يد جلال الشرقاوى

منح جلال الشرقاوي وشاحا ضمن فعاليات الإسكندرية للمسرح العربي

العرض اللبنانى الديكتاتور بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي| صور

ترشيحاتنا

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

تعرف على موقف رمضان صبحي من تواجد محمد صلاح بالمنتخب الأوليمبي

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

"هتوحشني قوي".. رجاء الجداوي تعلق على رحيل شريف السقا

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

AdvertisementS

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

وقعت في شباك داعش.. ملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول السابقة تثير الضجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب