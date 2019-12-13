جلال الشرقاوي يكشف سر ابتعاده عن الإخراج السينمائي

أكد المخرج الكبير جلال الشرقاوي أن سبب تركيزه في الإخراج المسرحي والابتعاد عن السينما له أسباب عديدة .



وقال لصدى البلد : للاسف الشديد ، بداياتي في العمل السينمائي كانت بها العديد من الأخطاء التي دفعت ثمنها ، وأعترف أنها أضاعت مني حلم السينما ، فأنا قمت باخراج ثلاث أفلام سينمائية دفعة واحدة من انتاج الدولة وفيلم من انتاج لبناني وهم أرملة وثلاث بنات " و " العيب " و " الناس اللي جوه " فهذه الأفلام " نجحت نجاح كبير في نفس الوقت فشل فشل ذريع " كان في ذلك الوقت الاستاذ ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام .



فيلم " أرملة وثلاث بنات " مر دون مشاكل " أما فيلم " العيب " قصة يوسف ادريس ليلة الافتتاح كانوا يهتفون ويصقفون للفيلم وكأنهم في المسرح .



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح .



وأسس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .