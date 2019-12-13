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كل ما تريد معرفته حول فوائد قشر الليمون على الصحة.. أبرزها خفض الكوليسترول

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الليمون أحد الخضراوات الحمضية التي تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن للجسم، ولكن فوائد الليمون تتركز بالأكثر فى قشر الليمون.

ووفقاً لموقع "health line" إليكم أهم فوائد قشر الليمون وهى:

- خفض مستوى الكوليسترول فى الدم
يساعد تناول قشر الليمون على تخفيض نسبة الكولسترول في الجسم، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، وفيتامينات C, P، التي تعمل على تنظيف الأوعية الدموية، مما يساعد بفعالية على تحسين صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك يحتوي قشر الليمون على البوتاسيوم الذي يحافظ على مستويات ضغط الدم.

- يحتوى على كمية هائلة من البوتاسيوم
يتميز قشر الليمون باحتوائه على كمية هائلة من البوتاسيوم، والذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، ودعم وظيفة الجهاز الهضمي، وتقلص العضلات، كما يمكن أن يساعد قشر الليمون وغيره من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل الإصابة بخطر السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يساهم في تعزيز صحة العظام.

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- الألياف
يحتوي قشر الليمون على كميات كبيرة من الألياف، مما يساهم بفعالية في تسهيل حركة الأمعاء، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، والمساعدة في إنقاص الوزن، والسيطرة على نسبة السكر في الدم.



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