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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. عجة البيض بالخضار وسلطة بابا غنوج بالزبادي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد وجبة الإفطار من الوجبات محدودة الأفكار مما يغلب على الكثير من الناس الملل، ولكنها من أهم الوجبات التى يجب تناولها بحرص لأنها تمد الجسم بالطاقة، ولذلك سنقدم طريقة عمل عجة البيض بالخضار مع سلطة بابا غنوج بالزبادي.

مكونات عجة البيض بالخضار:-
- طماطم
- بصل
- بقدونس
- فلفل أخضر رومى
- فلفل أخضر حار
- دقيق
- بيض
- ماء
-زيت
- ملح وفلفل اسود

طريقة تحضير عجة البيض بالخضار:-
- شوحى البصل والفلفل فى الزيت على النار مع الملح والفلفل الأسود

- أضيفى البيض والدقيق المذاب فى الماء

- أدخلى البايركس فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه وزينيه بالبقدونس على الوجة

مكونات سلطة بابا غنوج بالزبادى:-
- باذنجان رومي مشوي
- زبادي طحينة
- ثمرة فلفل أخضر
- ثوم
- بقدونس
- فلفل حار
- ربع كوب خل
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ربع ملعقة شطة
- ملح
-زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة البابا غنوج بالزبادى:-
- يهرس الباذنجان المشوي بعد تقشيره جيدا ثم تضاف الطحينة والزبادي

- يضاف الفلفل الاخضر الحار والفلفل الاخضر العادي

- يضاف البقدونس مع كمية من الخل وعصير الليمون والثوم المفروم و ملح ونقلب جيدا

- يضاف الشطة ورشة من زيت الزيتون وتقدم
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