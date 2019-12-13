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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن قوات الجيش بدأت في تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بالتقدم نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وقالت الشعبة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "جنود وضباط القوات المسلحة العربية الليبية يبدؤون في تنفيذ أوامر الموت بعد أن تلقوها بشكل مباشر من قيادتهم العليا حيث تقدمت كافة الوحدات العسكرية في المحاور المكلفة بها وبدأت في اقتحام مواقع وتمركزات العدو وزلزت الأرض تحت أقدام مجموعات الحشد المليشاوي الذين لم يجدوا ملاذا غير التراجع وترك مواقعهم أمام كثافة نيران أبطال القوات المسلحة".

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج في أكبر شوارع العاصمة طرابلس.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، بدء الهجوم نحو قلب العاصمة طرابلس، لتحريرها من المليشيات الإرهابية المسلحة، موجها في كلمة متلفزة، بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة، لتحرير طرابلس.

وأشار قائلا: "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، وصارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".
بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس
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