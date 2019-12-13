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فن

عرض مسرحية علاء الدين 20 ديسمبر المقبل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تستعد أسرة مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز، للسفر يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر الى المملكة العربية السعودية، لبدء البروفات هناك استعدادا لانطلاق العرض 4 أيام متتالية للمسرحية بدءا من الأحد 22 ديسمبر الحالي على مسرح بوليفارد، في إطار العروض المختلفة المشاركة فى موسم الرياض.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، وإخراج مجدى الهوارى.
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