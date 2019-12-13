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فن

الأحد.. أسرة المخرج محسن حلمى تتلقى عزاءه بمسجد عمر مكرم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
سلوي محمد علي
سلوي محمد علي
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شيري نبيل
تتلقى الفنانة سلوى محمد على، عزاء زوجها المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى، يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغربر من مسجد عمر مكرم بالتحرير.

المخرج محسن حلمي يعد أحد مبدعي المسرح المصري، حيث أخرج عددا كبيرا من المسرحيات منها "عريس لبنت السلطان"، و"فيما يبدو سرقوا عبدو"، و"حلو وكداب"، و"أولاد ثريا".

وكان قد تعرض لوعكة صحية قبل أشهر نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات وظل بالعناية المركزة قبل أن يرحل عن عالمنا.
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