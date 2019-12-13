رمضان صبحي عن احتفاله على طريقة رونالدو: كنت محتاج يومين كمان

أكد رمضان صبحي جناح الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بأنه لم يقصد تقليد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أثناء الاحتفال بهدفه في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا أمام كوت ديفوار.



وتحدث عن الاحتفال الذي قام به على طريقة كريستيانو رونالدو (ضاحكًا) في تصريحاته لبرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي" الفضائية: "كنت محتاج يومين كمان من أجل الوصول لنفس عضلات الأكتاف."



وأوضح موقفه سبب الاحتفال: "الاحتفال كان عفوي، ولم أكد أفكر في تقليد رونالدو، كنت أفكر أنني إذا سجلت هدف في المباراة النهائية، كنت سأحتفل بهذه الطريق وسأخلع القميص حسب سيناريو المباراة."



وتابع: "لو كنت سجلت هدف في الشوط الأول لما احتفلت بهذه الطريق حتى لا أتعرض للانذار في الشوط الثاني وأطرد، أنا أفكر دائمًا في الطريقة التي يمكن أن احتفل بها وهناك بدائل، لكن عندما جاء هدف الفوز في وقت متأخر احتفلت بهذه الطريقة."