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فن

جلال الشرقاوي: مسرحية الملك لير حققت نجاحا جماهيريا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي
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شيرى نبيل
قال المخرج جلال الشرقاوي أن مسرحية " الملك لير " للنجم يحي الفخراني حققت نجاحا جماهيريا على الرغم منى أنهت باللغة العربية الفصحي، فالجمهور أصبح يهتم بمستوى الأعمال التي تقدم وليست الأعمال الغير الهادفة .

وأضاف في تصريح لصدي البلد : هذا الكلام غير صحيح بدليل النجاح الكبير الذي حققه النجم الكبير يحي الفخراني من خلال مسرحية " الملك لير " علي الرغم من هذا العمل تراجيديا لشكسبير فهي فن كلاسيكي باللغة العربية الفصحى من القرن الـ16 ، إلا أن صالات العرض ممتلئة يوميا فالعمل ناجح بشهادة النقاد والجمهور فكما ذكرت العمل الجيد يفرض نفسه .

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح .

وأسس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .
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