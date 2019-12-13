جلال الشرقاوي: مسرحية الملك لير حققت نجاحا جماهيريا

قال المخرج جلال الشرقاوي أن مسرحية " الملك لير " للنجم يحي الفخراني حققت نجاحا جماهيريا على الرغم منى أنهت باللغة العربية الفصحي، فالجمهور أصبح يهتم بمستوى الأعمال التي تقدم وليست الأعمال الغير الهادفة .



وأضاف في تصريح لصدي البلد : هذا الكلام غير صحيح بدليل النجاح الكبير الذي حققه النجم الكبير يحي الفخراني من خلال مسرحية " الملك لير " علي الرغم من هذا العمل تراجيديا لشكسبير فهي فن كلاسيكي باللغة العربية الفصحى من القرن الـ16 ، إلا أن صالات العرض ممتلئة يوميا فالعمل ناجح بشهادة النقاد والجمهور فكما ذكرت العمل الجيد يفرض نفسه .



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح .



وأسس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .