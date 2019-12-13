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فن

ايه الجمال والعظمة دي..رامى إمام ينشر فيديو لـ محمود رضا مؤسس فرقة رضا..شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:57 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر المخرج رامى امام فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق رامى امام قائلا :"ايه الجمال والعظمة دي ... الأستاذ الكبييييير محمود رضا ، مؤسس فرقة رضا العريقة ، بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنةً ... ايه الحلاوة دي ... و ايه الروعة دي ... الفن ليس له سن و لا حدود و لا حواجز ...
و فعلا السن ما هو إلا رقم ... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة وطول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه 🙏🏻".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله ❤ - ربنا يديله الصحة - مشاء الله .

فرقة رضا فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان. وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.
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