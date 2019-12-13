ايه الجمال والعظمة دي..رامى إمام ينشر فيديو لـ محمود رضا مؤسس فرقة رضا..شاهد

نشر المخرج رامى امام فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق رامى امام قائلا :"ايه الجمال والعظمة دي ... الأستاذ الكبييييير محمود رضا ، مؤسس فرقة رضا العريقة ، بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنةً ... ايه الحلاوة دي ... و ايه الروعة دي ... الفن ليس له سن و لا حدود و لا حواجز ...

و فعلا السن ما هو إلا رقم ... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة وطول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه 🙏🏻".



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله ❤ - ربنا يديله الصحة - مشاء الله .



فرقة رضا فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان. وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.