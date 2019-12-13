ايه الجمال والعظمة دي..رامى إمام ينشر فيديو لـ محمود رضا مؤسس فرقة رضا..شاهد

نشر المخرج رامى امام فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق رامى امام قائلا :"ايه الجمال والعظمة دي ... الأستاذ الكبييييير محمود رضا ، مؤسس فرقة رضا العريقة ، بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنةً ... ايه الحلاوة دي ... و ايه الروعة دي ... الفن ليس له سن و لا حدود و لا حواجز ...
و فعلا السن ما هو إلا رقم ... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة وطول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه 🙏🏻".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله ❤ - ربنا يديله الصحة - مشاء الله .
فرقة رضا فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان. وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.
وعلق رامى امام قائلا :"ايه الجمال والعظمة دي ... الأستاذ الكبييييير محمود رضا ، مؤسس فرقة رضا العريقة ، بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنةً ... ايه الحلاوة دي ... و ايه الروعة دي ... الفن ليس له سن و لا حدود و لا حواجز ...
و فعلا السن ما هو إلا رقم ... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة وطول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه 🙏🏻".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله ❤ - ربنا يديله الصحة - مشاء الله .
فرقة رضا فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان. وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية.