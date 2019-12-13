الجيش المالي يعلن مقتل أربعة إرهابيين

أعلن الجيش المالي قتل أربعة إرهابيين، واستعادة بعض الأسلحة التي كانت بحوزتهم.



وأكدت القوات المسلحة في مالي - في بيان مساء اليوم /الخميس/- أن إحدى وحداتها في منطقة اديانكابو، وخلال تتبعها لحركة الإرهابيين قتلت اليوم أربعة إرهابيين، بعد تبادل إطلاق النار مع مسلحين مجهولين قرب منطقة كورو، فيما لم تصب الوحدات المالية بأي أذى.



وتعيش مالي وبعض دول الساحل الأفريقي نشاطا مكثفا للمسلحين الإرهابيين الذين يقومون بعمليات إرهابية في هذه الدول بشكل مكثف.