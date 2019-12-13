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أخبار العالم

موريتانيا تستحدث معهدا للفنون وتقرر إنتاج أفلام وإقامة مهرجانين جديدين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
سيدي محمد ولد الغابر
سيدي محمد ولد الغابر
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أ ش أ
قال وزير الثقافة الموريتاني سيدي محمد ولد الغابر إنه سيتم إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بالفنون تحمل اسم المعهد الوطني للفنون، وأنه سيتم إقامة مهرجانين ثقافيين جديدين.

وأوضح الوزير الموريتاني - خلال مؤتمر صحفي مساء أمس /الخميس/ في نواكشوط، تعليقا على نتائج اجتماع مجلس للوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في نواكشوط - أن المهرجانين الجديدن سيقام أحدهما في جنوب البلاد والآخر في وسط البلاد.

وأشار إلى أنه تقرر إنتاج سلسلة أفلام درامية وطنية بالمعايير الدولية وإنتاج فيلم طويل حول الوحدة الوطنية وتنظيم معرض للصناعة التقليدية في العاصمة الفرنسية باريس في القريب العاجل.
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