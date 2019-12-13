ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم

بالتزامن مع الانتخابات البريطانية بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض لاختيار الحكومة الجديدة، تكشف وكالة ناسا عن كارثة في طريقها إلى الأرض يوم إعلان النتيجة.





أعلنت وكالة ناسا أن كويكبًا يتجه في طريقه إلى الاصطدام بالأرض اليوم الجمعة 13 من ديسمبر وهو اليوم أيضًا الذي سيعلن فيه من سيفوز في الانتخابات العامة البريطانية المثيرة للضجة.





في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة (3 عصرًا بتوقيت مصر)، من المفترض أن نواجه اقتراب صخرة فضائية تسمى Asteroid XO1 يزيد عرضها عن 70 مترًا.





يصرح العلماء بأنه إذا أصاب هذا الكويكب الأرض فقد يتسبب في أضرار جسيمة، رغم أنه ليس كبيرًا بما يكفي للقضاء على النسل البشري أو التسبب في انقراضه وفقًا لصحيفة مترو البريطانية.للأسف لا يمكننا القول بأن الكويكب هنا لإخراجنا من بؤسنا فحجمه قد تضاعف بشكل مضار خلال رحلته الطويلة والوحيدة عبر السماء، وقد أدلت ناسا سابقًا بتصريحات حول الخطر الذي تشكله الأجسام الفضائية على الأرض: "فإذا ضرب نيزك صخري أكبر من 25 مترًا الأرض، فمن المحتمل أن يتسبب في أضرار جسيمة."نعتقد أن أي كويكب أكبر من 2 كيلومتر يمكن أن يكون له آثار على جميع أنحاء العالم".