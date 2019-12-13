بعد الخسارة الفادحة في الانتخابات.. قرار عاجل من زعيم حزب العمال البريطاني

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، اليوم الجمعة، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مقبلة، واصفًا المؤشرات الأولية للانتخابات بـالـ "مخيبة الآمال".



وقال كوربين في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي أدت إلى هذه النتائج في الانتخابات، ولكننا نسعى إلى الوحدة في هذه الأوقات".



والخميس، أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.



وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقق انتصارا يمكنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن وبركسل وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

