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أخبار العالم

حفتر يعلن بدء معركة تحرير طرابلس.. وهزيمة نكراء للعمال البريطاني في الانتخابات التشريعية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
السعودية: أوامر ملكية بتعديلات على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
انتخابات رئاسة الجزائر.. نتائج أولية تمهد لدور ثان
حفتر يعلن بدء "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس
السودان يقبض على زوجة البشير بتهمة الإثراء غير المشروع
الكونغرس الأمريكي يعترف بإبادة تركيا للأرمن
هزيمة نكراء لحزب العمال البريطاني في الانتخابات التشريعية


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

واهتمت صحيفة "الأنباء" بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أسوان، حيث قال إن لمرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية، مضيفًا أنه خلال العشرة أعوام الماضية مرت مصر بأحداث كثيرة جدا، لافتا إلى أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا يمكن أن تستمر الظروف بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع في مصر في ذلك التوقيت.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وعلى أن تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والادعاء فيها.

وقضت الأوامر أن لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.

وقالت "الجريدة" إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر، أمس الخميس بلغت 41.14 بالمئة وهي أدنى نسبة على الإطلاق تسجل في انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وذكرت "القبس" أن مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في الجزائر، مساء الخميس، إلى توجه المرشحين إلى دور ثان في الانتخابات بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها وبداية فرز الصناديق، مشيرةً إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية، الجمعة، على أن تُعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق من ديسمبر الجاري، فيما تجرى جولة الإعادة المحتملة في مطلع يناير المقبل.

وأفادت "الأنباء" بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن طلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قائلًا: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدوها وتفكوا أسرها، ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ بالصبر، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين الذين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".

ونقلت "الوطن" عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قوله: " الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة السراج"، مشيرًا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة"، التي تستخدم ضده.

وذكرت "القبٍس" أن 7 من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي وفوج ذي قار، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت إحدى القواطع العسكرية في سامراء، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 عناصر آخرين من الميليشيات.

وقالت "الوطن" إن النيابة السودانية أعلنت توقيف زوجة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، على خلفية تهم فساد مالى، بعد أن أمرت ، بالتحقيق مع البشير ونائبه على عثمان محمد طه، ومساعده أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين فى دعوى جنائية تتعلق بالإرهاب وقتل المتظاهرين.

وأفادت "الراي" بأن السفارة السعودية في الولايات المتحدة في بيان أن سفيرة السعودية ريما بنت بندر، زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا، الخميس، لتقديم التعازي بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص قبل أيام.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن مجلس الشيوخ الأميركي تبنى بإجماع أعضائه قرارا يعترف بإبادة الأرمن، بعدما كان مجلس النواب قد اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب انقرة، حيث يدعو القرار الجديد إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات (...) دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية".

وقالت "كونا" إن استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا، الخميس، أظهرت أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، حيث سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال.
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