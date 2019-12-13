مدن ومجمعات ومناطق .. الهيئة الهندسية تنشئ 45 مشروعا صناعيا بـ 92 مليار جنيه

تقوم الدولة بجهود مستمرة فى تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة في المجالات المختلفة، وذلك في إطار التخطيط المستمر لها ضمن رؤية مصر 2030، والتي تأتي كمحطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات الشعب المصري وتوفير حياة لائقة وكريمة وذلك لتحقيق طفرة تنموية للوصول لمستقبل واعد لمصر.



ومن ضمن الإستراتيجية الثابتة للدولة المصرية لخلق جيل جديد من رواد الصناعة ومعاونة صغار المستثمرين وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي إنشاء مجمعات صناعية على أعلى معايير الجودة روعي فيها التدرج والتنوع في المساحات، ولها القدرة على توفير فرص العمل للشباب، والمساهمة في إقامة قواعد صناعية مكملة ومغذية للصناعات الثقيلة إلى جانب إقامة القلاع الصناعية الكبرى.



كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية والاتجاة نحو التصدير وتحقيق تنافسية الأسواق لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة إقتصاديًا على مستوى العالم



وكلفت القيادة السياسية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي لتنفيذ 45 مشروع بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية علي مستوي الجمهورية.



اشتملت على 8 مدن صناعية و16 مجمع ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة و16 مصنع و5 مشروعات تجهيز البنية التحتية لمناطق صناعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروع من اهمها انشاء 12 مصنع للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك".



وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في "الرسوة جنوب بورسعيد - مدينة بدر- مدينة السادات" بإجمالي 498 مصنع وجاري تنفيذ 23 مشروع أهمها إنشاء 3 مناطق استثمارية بمدن "بنها - ميت غمر - الصف" بإجمالي 472 وحدة صناعية.



بالإضافة إلى 13 منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 12 محافظة منها 9 منطقة صناعية في صعيد مصر بإجمالي 4141 وحدة صناعية.