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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على المنتجات غير الملتزمة بالشروط البيئة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أ ش أ
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قادة دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين "دعموا بالإجماع" خلال قمتهم في بروكسل فرض ضريبة على المنتجات الأجنبية إذا لم تلبّ نفس الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "إنّ المفوضية الأوروبية ستعدّ في الأشهر المقبلة نصًا تشريعيا لاستحداث هذه الآلية المالية التي تندرج في إطار "الميثاق الأخضر الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".

وأضافت أن قادة الاتحاد أخذوا علمًا بنية المفوضية اقتراح آلية تعديل على الحدود للقطاعات العالية الكربون، مشيرة إلى أن حياد الكربون يجب أن يتحقق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لا سيما عن طريق اتخاذ تدابير فعالة ضد "تسرّب الكربون" في ظل احترام قواعد منظمة التجارة العالمية.
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