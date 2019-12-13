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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن عقوبات مالية جديدة ضد نجل رئيس نيكاراجوا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
نجل رئيس نيكاراجوا
نجل رئيس نيكاراجوا
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أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات مالية جديدة ضد رافائيل أورتيجا نجل رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وثلاث شركات بسبب ارتكاب أعمال فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في نيكاراجوا. 

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا يأتي تنفيذا للقرارات الأمريكية الصادرة في هذا الصدد ، كما أن هذا الإجراء الجديد التزام الولايات المتحدة الثابت باستخدام جميع الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية لمحاسبة حكومة دانييل أورتيجا عن أعمال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، ودعم نضال شعب نيكاراجوا من أجل العودة إلى الديمقراطية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحث نظام أورتيجا على استئناف الحوار مع المعارضة واستعادة الديمقراطية في البلاد ، والوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية.

ولفتت إلى أنه لا يمكن حل الأزمة السياسية في نيكاراجوا إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تعكس بمصداقية إرادة شعب نيكاراجوا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
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