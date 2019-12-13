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حرق المزيد من الطاقة يمكن أن يزيد من الدهون البنية في الجسم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:01 م
حرق المزيد من الطاقة
حرق المزيد من الطاقة يمكن أن يزيد من الدهون البنية فى الجسم
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أ ش أ

توصلت دراسة جديدة إلى أن محتوى الدهون البنية الموجودة في جسم الإنسان بالقرب من الجهاز العصبي يمكن زيادتها عن طريق حرق المزيد من الطاقة.

وكانت الدهون البيضاء عادة مركز الدراسة من قبل الباحثين، لكن الباحثين ركزوا مؤخرًا على الفوائد الصحية المتعلقة بالدهون البنية.

المعروف أن جسم الإنسان لديه دهون بيضاء على بعض الأعضاء مثل المعدة والفخذين.

والأطفال الرضع لديهم دهون بنية أكثر بكثير من البالغين حيث تلعب دورًا مهمًا في مساعدتهم على البقاء دافئًا.. وتفرز الدهون البيضاء والبنية البروتينات التي ترسل إشارات إلى بقية الجسم .. الآن ، ولأول مرة على الإطلاق ، قام الباحثون في جامعة كوبنهاجن برسم خرائط لجميع البروتينات التي يتم إفرازها من الخلايا الدهنية البيضاء والبنية البشرية البالغة.. ما اكتشفوه هو أن هذين النوعين من الأنسجة الدهنية يرسلان إشارات مختلفة للغاية إلى بقية الجسم.

وقالت الدكتورة "شيل نوفو"، الاستاذ فى جامعة "كوبنهاجن":" "إنها المرة الأولى التي يدرس فيها أي شخص الدهن البني البشري على هذا المستوى من التفصيل.. لقد قمنا برسم جميع البروتينات التي يتم إفرازها من الخلايا الدهنية والتي تستخدمها للتواصل مع الخلايا الأخرى ، وهناك اختلافات كبيرة بينها".

اكتشف الباحثون أن الدهون البنية تفرز أكثر من 100 بروتين لا يفرزها الدهون البيضاء. وعن طريق تصنيف البروتينات ، تمكن الباحثون من تكوين صورة عامة للاختلافات بين أنواع الدهون.
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