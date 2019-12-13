الصغري 12..الأرصاد تحذر : أجواء باردة وأمطار ورياح على هذه المناطق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال سيناء.



كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والوجه البحرى..



فالعظمى هي 20، والصغرى 14، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 20، والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية 21، والصغرى 15، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 22 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 12، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 21 والصغرى 13.