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منوعات

قوله تعالى خدني..أم بلا رحمة تتلذذ بضرب ابنها وتصوره فيديو| شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
الطفل الذي تعرض للضرب
الطفل الذي تعرض للضرب
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أماني إبراهيم
مقطع فيديو صادم للجميع عدا الأم التي قامت بتصويره، افتقد قلبها الشعور بالرحمة والحنان وهي الصفة الغريزية لكل أم وتلذذت بضرب وتعذيب وإهانة طفلها.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لا يتعدى مدته دقيقة ونصف، يبدأ الفيديو بيد الأم وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وتعذيبه وكأنها تنتقم منه.

الطفل اندهش في البداية من ضربها المفاجئ، حتى انفعلت الأم بالضرب المبرح والصراخ، بكى الطفل حتى احمر وجهه ولم يستطع النطق إلا بـ "أنا خائف"، وبدا من حديثهما أنهما مصريان.

لم تتعاطف السيدة مع ابنها وبدأت في ضربه وطرحه أرضا، وهي تضغط على ابنها بترديد طلبها المتكرر، "قوله تعالى خدني"، فيبدو أنها تصور هذا المقطع للأب الذي تزوج عليها كما أوضحت خلال حديثها.

أقحمت السيدة طفليها في هذه الخلافات مع زوجها أو طليقها، ولم يتأثر قلبها او تشفق عليه من هذا الضرب المبرح، حصد هذا المقطع آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي والذين ناشدوا المراكز الحقوقية والمركز القومي للأمومة والطفولة بضرورة التحرك وإنقاذ هذا الطفل.

قوله تعالى خدني..أم بلا رحمة تتلذذ بضرب ابنها وتصوره فيديو| شاهد
قوله تعالى خدني..أم بلا رحمة تتلذذ بضرب ابنها وتصوره فيديو| شاهد
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