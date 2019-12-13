مبادرات وتمكين.. تغريد حسين: الدولة المصرية تقدر دور المرأة

قالت تغريد حسين، سفيرة النوايا الحسنة وأحد المشاركين فى القمة الدولية للمرأة، إن القمة تضم تجمع سيدات من مختلف دول العالم، موضحة أن الدولة المصرية تعمل على زيادة تمكين المرأة.





وأضافت تغريد حسين خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائمًا عن المرأة، والدولة المصرية فى عهده تقدر دور المرأة.





وأشارت تغريد حسين، إلى أن السيدة المصرية تكافح بجوار زوجها من أجل الحياة، ولذلك نقوم فى هذه القمم بتكريم وتشجيع المرأة المكافحة.





وأكد تغريد حسين، أن هناك مبادرات كثيرة تتبنى دعم وتشجيع المرأة وهذا يسعد الجميع، وأكدت أن الاهتمام بالمرأة هو اهتمام بالأسرة كاملة.





وأوضحت تغريد حسين، أن السيدة المصرية لديها تحديات ولا تستسلم، وأن السيدات فى مصر تعمل وتخترق مجالات كانت فى وقت من حكرا على الرجال.



