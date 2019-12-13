خطأ كارثي.. أحمد حسن يكشف سر خسارة بيراميدز أمام الزمالك

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، سر خسارة بيراميدز أمام الزمالك، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.



وتغلب الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد، عن طريق مصطفى محمد ومحمود علاء.



وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية:" ديسابر المسئول الأول عن خساة بيراميدز، لقد ارتكتب خطأ كارثيا بقرار جلوس جون أنطوى على دكة البدلاء في بداية المباراة".



وأضاف أحمد حسن:" فريق بيراميداز افتقد الشخصية القوية، التي كان يمتلكها الموسم الماضي".



يذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 13، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.