بسبب قبعة .. هجوم عنيف على طفل داخل باص المدرسة

لم يكن الطفل البالغ من العمر 14 عامًا يعلم أن ارتدائه لقبعة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2020 ستكون سببًا في تعرضه لهجوم شرس بكدمات وجروح شديدة بجسده.



وأظهر مقطع فيديو مروع لحظة تعرض الطفل لهجوم داخل حافلة المدرسة، لأنه يرتدي قبعة تدعم الرئيس دونالد ترامب سابقًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووقع الحادث في مقاطعة هاميلتون بولاية فلوريدا، وقالت والدة الصبي أنه السبب وراء ذلك الهجوم هي القبعة الداعمة لـ ترامب التي كان يرتديها، وأشارت إلى انه يتعرض لمضايقات بسبب هذه القبعة كلما قام بارتدائها في المدرسة.



وتسبب ذلك الاعتداء الطفل" تايلر " بحالة صحية حرجة، وترك في المستشفى مع كدمات في الرأس، حيث قام أكثر من شخص داخل باص المدرسة بضربه بشدة والهجوم عليه، وقالت الأم:" الممرضات والأطباء كشفوا عن جروح شديدة من فترة في رأس الطفل، وهذا يعني أنه تم الاعتداء عليه من قبل ولكنه لم يذكر لنا شيء".



وقامت عائلة الصبي توكيل محامي لاتخاذ إجراء قانوني، وأوضحت الأم أنها وعائلتها من الدعمين للرئيس الامريكي ترامب.



