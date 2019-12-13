ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على حقيقة إصابة 80 طالبا بمرض الجديري المائي بمدارس أسيوط

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
الجديري المائي
الجديري المائي
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصابة 80 حالة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة 80 حالة بمرض "الجديري المائي" بين طلاب المدارس بمحافظة أسيوط، مُوضحةً أن حالات الإصابة تمثلت في تلميذين فقط، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهما بعزلهما عن باقي التلاميذ لمنع انتشار الفيروس، مُشددةً على أن نسبة الشفاء من مرض "الجديري المائي" تبلغ 100%، لكونه فيروس ضعيف ولا توجد منه خطورة.

ووضعت الوزارة خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بما يضمن سلامة الطلاب، وتشمل هذه الخطة تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير واستخدام الأدوات الشخصية.

وتتمثل الإجراءات الوقائية العامة في عمل بطاقة تحتوي على التاريخ المرضي لكل طالب، حيث يتم تسجيل بياناته بداخلها بواسطة ولي أمره، والعمل على إجراء كشف طبي شامل عند التحاق الطلاب بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمُعدية، فضلًا عن ضرورة ملاحظة الطلاب في الطوابير الصباحية أو في قاعات الدراسة، وسرعة عزل أي طالب تظهر عليه أعراض "الطفح الجلدي أو الإنفلونزا أو السعال أو ارتفاع درجة الحرارة" في حالة الاشتباه بوجود مرض مُعد مع سرعة إجراء الكشف الطبي للحالة.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن (137) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة تفشي حمى التيفود بين طلاب المدارس

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية..استمرار صرف الأرز والزيت بـ بطاقات التموين.. لا توجد حمى التيفود بين الطلاب.. ولم نحظر استيراد الأدوية

بعد إصابة 30 طالبا بـ الجديري المائي | مدرسة تمنح 8 فصول إجازة يومين بأسيوط

بعد شائعة انتشاره بين الطلاب.. الجيزة تنفى وجود اصابات بالالتهاب السحائى قي المدارس

بعد اكتشاف 30 إصابة بالجديري المائي.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الشهيد أحمد جلال

إصابة 80 تلميذا بالجديري المائي بمدرسة في أسيوط

ترشيحاتنا

المتحدث باسم الجيش الليبي:"لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس"

4 مطالب لـ عبد الحفيظ من لاعب الأهلي الجديد

عاش جمهور الأهلي .. أول رد من أحمد بلال عقب الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد

بعيدا عن المواد الحافظة.. طريقة عمل الشيبسي أفضل من الجاهز

الأهلي يقدم محمود كهربا لوسائل الإعلام رسميا اليوم

الاستقرار يسود الأسواق.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 13-12-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير