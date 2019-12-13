سلطات الاحتلال تمنع مسيحيي غزة من الاحتفال بعيد الميلاد

في انتهاك جديد، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام.



ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت متحدثة باسم مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين، إن مسيحيي غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج، لكن لن يسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث توجد الكثير من المواقع المقدسة.



وأضافت أن ذلك يأتي بناء على "توجيهات أمنية"، موضحة أنه من المسموح لهم بالسفر للخارج عبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن، لكنهم ممنوعين من زيارة بيت لحم والقدس.



يأتي قرار إسرائيل هذا العام مغايرا للعام الماضي، حيث سمحت لنحو 700 مسيحي من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة للاحتفال بعيد الميلاد.



وأدانت قيادات مسيحية في القدس هذه الخطوة، داعين السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وفقًا لوكالة "رويترز".