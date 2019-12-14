الصالة المغطاة صرح رياضي بالعريش.. تحقق في عهد الرئيس السيسي

أعرب أبناء شمال سيناء عن سعادتهم بافتتاح الرئيس السيسي صالة مغطاة بالعريش للألعاب الرياضية ، حيث تعد أول صالة رياضية مغطاة في المحافظة ، وهذا بدوره يسمح باقامة المسابقات والأنشطة الرياضية المحلية والاقليمية والعربية والدولية .. إلى جانب تنشيط السياحة الرياضية علي مستوي المحافظة باستيعاب البطولات والألعاب على المستوى المحلي والقومي والعربي.



وقال الشاب محمد عادل بأن الصالة الرياضية تعد صرح رياضي كبير تفتخر به المحافظة ، ويمكن من خلالها تنشيط السياحة واستضافة الفرق من مختلف الدول ، حيث تتيح فرصة إقامة البطولات الرياضية على كافة المستويات المحلية والقومية والعربية وهذا بدورة يدعم السياحة الرياضية بالمحافظة ، وأكد على أنها تعد متنفسا كبيرا أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في البطولات المختلفة.



وأكد إيهاب المالح، من أبي صقل ، بأن الصالة الرياضة بالعريش تمثل صرحا رياضيا كبيرا تم إنشاؤه في عهد الرئيس السيسي الذي يولي الشباب اهتماما منقطع النظير وحرصه الدائم والمستمر علي مشاركة قطاع الشباب في مختلف المحافل والأنشطة التي تبرز إمكانياته وقدراتهم للتعبير عن مستقبل الأمة وحاضرها.



وقال الكابتن عصام التلواني العريش، إن الصالة الرياضية التي افتتاحها الرئيس كانت تمثل حلم لأبناء المحافظة منذ زمن حيث طالب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية إنشاؤها لأهميتها بالنسبة لسيناء، والآن أصبحت حقيقة علي أرض الواقع ،وأكد علي انها اضافة جديدة الهيئات الشبابية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي.



وقال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، بأن الصالة تعد نقطة تحول في الخريطة الرياضية المصرية داخل المحافظة ، وذلك نظرًا لوجود استاد رياضى وعدد من الملاعب وحمام سباحة أوليمبى .. وتضاف اليهم الصالة الرياضية لاستيعاب العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية في المحافظة .



وأضاف بان الصالة تتسع لعدد 2000 شخصا ، وسيتم استفادة المجتمع السيناوى منها من مواطنين وكليات ومعاهد ومناطق رياضية واتحادات وأندية وغيرها .حيث أقيمت على مساحة 14 ألف م٢ بمنطقة الواحة بالعريش بتكلفة تزيد عن 92 مليون جنيها ، مشيرا الي ان الصالة تضم مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المختلفة ، وصالة استقبال لكبار الزوار ، ملعب متعدد الأغراض لكرة القدم الخماسى والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسلة واليد والمصارعة والجمباز وغيرها من الألعاب المختلف ، غرف لخلع الملابس ، غرف واستراحات للحكام ، غرف إدارية وأخرى للبث التلفزيونى والإذاعي ، غرفة للطبيب ، مركز للمؤتمرات وآخر للمعلومات ومركز إعلامي ، وموقف كبير للسيارات ،.