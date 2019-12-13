الزناتى: ورش فنية وعرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة

شهد مسرح نقابة الصحفيين عرضا فنيا جديد لأبناء الصحفيين لمسرح العرائس وورش فنية للأطفال فى الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي.



وصرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط أن مسرح النقابة يلقى إقبالا كبيرا من أبناء الصحفيين وأسرهم .



وقدم المسرحية فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى برئاسة السيدة عبير شلتوت .



وأشار الزناتى إلى أنه تم عرض مسرحيتين للعرائس وسبقهما ورشة فنية للأطفال فى الرسم والأشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.



وصرحت السيدة لاميس الشرنوبى مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، أن الأنشطة الفنية الذى تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم يأتى فى إطار التعاون الذى وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، تساهم فى توعية النشئ، وتقدم لهم نماذجًا إيجابيًا وبث روح الإنتماء.