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محافظات

القومى للمرأة بالبحيرة: الشمول المالي يعمل على التمكين الاقتصادي للسيدات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة على تبنى المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى مشروع الشمول المالى منذ عام ٢٠١٨م فى ضوء الاستراتيجية الوطنية التابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة المصرية 2030م، والذى يتحقق من خلال رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وبخاصة "المصرفية" عن طريق القنوات المالية الرسمية.

وأضافت أنه يتم توفير هذه الخدمات بجودة وأسعار مناسبة ، وبشروط تشجيعية، والعمل علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية لتسهيل الوصول اليها ، وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدام، مشيرة إلى أن الاستقلال المادى للمرأة يعد من أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة ويعتبر أيضاَ من سبل مناهضة العنف.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات برئاسة محمد البرل والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "الشمول المالي وتأثيره على التمكين الاقتصادي للمرأة."

وأضافت زكية رشاد، بأن الندوة تأتى فى إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال زيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل لتوفير حياة كريمة للفئات المهمشة فى المجتمع. 

فيما أوضحت نهى فايز، مسئولة التسويق بالبنك الزراعي المصرى، الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال البنك الزراعى الذي تنتشر فروعه في جميع المدن المصرية خاصة فى الأرياف، وأهمها شهادات أمان والقروض متناهية الصغر للسيدات الريفيات، والتى ساهمت فى خلق الآلاف من فرص العمل، بسبب سعر الفائدة المنخفض، وكذلك توفير كروت ميزة التى يسدد من خلالها جميع المعاملات الحكومية، فى إطار خطة الدولة لتقليل التعامل بالنقدية.
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