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ديني

بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
الحرم المكي
الحرم المكي
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي، اليوم الجمعة، 16 ربيع الاخر 1441هـ - 13 -12-2019.

ويتحدث خطيب الحرم المكي، على ضرورة معاملة الناس بالخير وعدم التعامل بالأذى والسب والشتم بين المسلمين.

أكد خطيب الحرم المكي، على أنه ينبغي أن تنشر قيم التسامح والأخلاق الحميدة في المجتمع المسلم حتى نكون صورة طيبة لديننا الحنيف.

كما يؤكد على عدم مجاراة أهل الباطل والجهل، وعدم الإنسياق لكلام السفهاء والجهلاء أو الإنشغال بالرد عليهم.

ويقول الله تعالى في هذا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ".
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