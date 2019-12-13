ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اليوم، مبادرة ( بأيدينا نجملها ) والتي تستهدف (نظافة الشوارع - دهان البلدورات - تجميل الأسوار والميادين - زرعة أشجار – صيانة أعمدة الإنارة) .

جاء ذلك بالاشتراك بين أجهزة المحافظة وجامعة طنطا وحزب مستقبل وطن.

كما أكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تأتى في نطاق تعظيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في النهوض بالمحافظة في مختلف المجالات.

ووجه رحمي الدعوة لجميع الشباب بالاشتراك الفعال في المبادرات التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة والتي ستضمن مبادرات ( نظافة وتجميل – زيارة المرضى بالمستشفيات – زيارة دور الرعاية للمسنين والأيتام).

على الجانب الآخر؛ أوضح نائب محافظ الغربية أن أعمال المبادرة تشمل شوارع ( محب – الحلو- حسن رضوان ) بنطاق حي ثاني طنطا وشوارع (الفاتح – كفر عصام – يوسف الصديق) بنطاق حي أول طنطا.

وخلال عمل المبادرة؛ قام محافظ الغربية ونائبه بزراعة شجرة والمشاركة في أعمال دهان البلدورات ، كما إلتقى المحافظ بعمال النظافة حيث قدم الشكر إليهم على ما بذلوه من جهد مكثف خلال الفترة السابقة مما ساعد على الإرتقاء بمستوى حالة نظافة الشوارع.
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس طنطا

انطلاق مبادرة بأيدينا نجملها في الغربية.. الجمعة القادمة

نظافة وتجميل.. إطلاق مبادرة بأيدينا نجملها مع الشباب في الغربية

بالتعاون مع جامعة طنطا: محافظ الغربية ونائبه يطلقان مبادرة لتجميل الشوارع

ترشيحاتنا

شريف وشروق حب وهندسة.. كبير الأثريين يحتفل بزفاف نجلته.. صور

لتغيبه عن المدرسة ..مجند بميليشيات الحوثي يقتل طفله بالرصاص

حكاية قلادة أم كلثوم المعروضة في متحف اللوفر بـ الإمارات.. صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -12 - 2019 والقنوات الناقلة

بسبب فضح أردوغان.. تركيا تدرج محمد دحلان على القائمة الحمراء

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كحلي أنيق .. ديانا كرزون تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها