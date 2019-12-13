بأيدينا نجملها| محافظ الغربية يطلي أرصفة شوارع وميادين طنطا.. صور

دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اليوم، مبادرة ( بأيدينا نجملها ) والتي تستهدف (نظافة الشوارع - دهان البلدورات - تجميل الأسوار والميادين - زرعة أشجار – صيانة أعمدة الإنارة) .



جاء ذلك بالاشتراك بين أجهزة المحافظة وجامعة طنطا وحزب مستقبل وطن.



كما أكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تأتى في نطاق تعظيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في النهوض بالمحافظة في مختلف المجالات.



ووجه رحمي الدعوة لجميع الشباب بالاشتراك الفعال في المبادرات التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة والتي ستضمن مبادرات ( نظافة وتجميل – زيارة المرضى بالمستشفيات – زيارة دور الرعاية للمسنين والأيتام).



على الجانب الآخر؛ أوضح نائب محافظ الغربية أن أعمال المبادرة تشمل شوارع ( محب – الحلو- حسن رضوان ) بنطاق حي ثاني طنطا وشوارع (الفاتح – كفر عصام – يوسف الصديق) بنطاق حي أول طنطا.



وخلال عمل المبادرة؛ قام محافظ الغربية ونائبه بزراعة شجرة والمشاركة في أعمال دهان البلدورات ، كما إلتقى المحافظ بعمال النظافة حيث قدم الشكر إليهم على ما بذلوه من جهد مكثف خلال الفترة السابقة مما ساعد على الإرتقاء بمستوى حالة نظافة الشوارع.