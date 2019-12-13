باستثمارات 3.7 ملايين جنيه.. التنمية المحلية تقرض 398 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر

وافق صندوق التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر 2019 على إقراض 398 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات 3,7 ملايين جنيه منهم 271 مشروعًا للمرأة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات .



وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة فى المحافظات موضحًا أن صندوق التنمية المحلية وافق منذ بداية العام المالى الحالى ( أول يوليو 2019) على إقراض 1656 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 17 مليون جنيه وبلغ عدد المشروعات التى نفذتها المرأة 1124 مشروعًا .



وأشار اللواء شعراوى الى أهمية دور الصندوق فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية خاصة فى القري والنجوع والوحدات المحلية ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأس مال كبير مؤكدًا أن الصندوق يقدم الدعم الفنى والتدريبي للمستفيدين كما يقدم فترة سماح مناسبة قبل البدء فى سداد أقساط القروض .



وأوضح الوزير أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم كانت الأكثر تنفيذًا للمشروعات التى مولها الصندوق حيث نفذت محافظة المنيا 276 مشروعًا والغربية 230 مشروعًا والدقهلية 209 مشروعات والمنوفية 172 مشروعًا والفيوم 138 مشروعًا موجهًا القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف .



وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة تعمل على زيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة فى العزب والكفور والنجوع البعيدة والتى يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها مؤكدًا أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين فى تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها