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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:32 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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نبيل أبو السعود
يشارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في منتدى شباب العالم الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14-17 ديسمبر 2019.

وقال "شديد"، فى بيان اليوم: إنه من المقرر أن يشمل المنتدى مناقشات كبرى حول آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا والتحديات التي تواجه ذلك في ظل عصر التكنولوجيا وأيضًا طرح آليات التعاون بين الدول في قطاع الطاقة.

وأضاف أنه سيتم عقد نحو 16 جلسة مناقشة للعديد من القضايا المشتركة والتي من أهمها جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية وجلسة الأمن الغذائي في إفريقيا وجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين وجلسة الذكاء الاصطناعي والبشر وجلسة المرأة والحق في التنمية.

وجلسة التحولات في العالم الرقمي وجلسة كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة وجلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يشهد المنتدى هذا العام تدشين منصة حاضنة الأعمال يتم من خلالها مناقشة العديد من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال ليتحدثون من خلال خبرتهم العملية عن التحديات التي تواجههم وكيفية التسويق لمنتجاتهم وآليات الحصول على تمويل للمشروعات المختلفة.
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