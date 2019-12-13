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محافظات

فحص 3 آلاف سيدة في سيناء ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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احمد صالح
قال اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم فحص 3 آلاف و868 سيدة وفتاة ، بنسبة 2.91% من المستهدف خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لأورام الثدي أظهرت أن 3 آلاف و532 سيدة وفتاة جاءت نتيجتهن سلبية بنسبة 91.3 % ممن تم توقيع الكشف عليهن، و336 سيدة وفتاة جاءت نتيجتهن إيجابية بنسبة 8.7 % ممن تم توقيع الكشف عليهن.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لـ3 آلاف و592 طبيعية، بينما 276 ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 3 آلاف و616 حالة طبيعية، و252 حالة السكر مرتفع.

بدوره أكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المبادرة تستهدف فحص 132 ألفا و761 سيدة وفتاة علي مستوى المحافظة من سن 18 عاما فأكثر، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه يوجد بشمال سيناء عدد 43 فريقا طبيا موزعين على مختلف النقاط بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة وذلك بهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة في عمر الإنجاب.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدى وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.
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