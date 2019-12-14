برلماني: منتدي شباب العالم يضم كوكبة عريقة من القيادات ورجال الأعمال

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ أصبح يتمتع بزخم كبير على المستوى العالمي، لافتًا إلى أنه يتضمن كوكبة عريقة من القيادات ورجال الأعمال على مستوى العالم.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدًا على تقديم الوعي الكامل للشباب وادخال الشباب في السلطة حيث أنه يمثله 60% من قوة مصر وهم المستقبل القادم لها.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تكلفة منتدي شباب العالم خارج ميزانية الدولة حيث يموله رعاة المنتدي وبالتالي الدولة لا تتحمل اي تكلفة، بالاضافة إلى كونها تحقق فوائد كبيرة من خلاله فهو يناقش ابرز التفاصيل المتعلقة بالشباب والمشاريع وغيرها ويخرج بتوصيات يتم بعدها تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذها على أرض الواقع.



جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ بسيناء اليوم، شهدت أمس 13 ديسمبر، افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.



ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم.



ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.



كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين.



فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية.

