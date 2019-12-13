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تعليم

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:40 م
امتحانات بنات عين
امتحانات بنات عين شمس
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قســـم التعليـــــم
أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 ، لطالبات آداب عام - انتساب - تربية آدبي - علمي - تعليم اساسي - طفولة.

وكان قد وجه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، جميع وكلاء الكليات إلى إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول .

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وشدد سعود على سرعة إعلان جداول الإمتحانات ، مؤكدًا على ضرورة توفير قاعات دراسية تستوعب أعداد الطلاب مقسمة على فترات زمنية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي كان قد عقده الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، مع مجلس شئون القطاع بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول امتحانات كلية البنات بجامعة عين شمس..
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات بنات عين شمس.. صور
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