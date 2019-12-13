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برلمان

منظومة كارت الفلاح.. مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء بسبب تعثر التطبيق

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:01 م
منظومة كارت الفلاح
منظومة كارت الفلاح
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محمود فايد
تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمذكرة للعرض علي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتي الآن والمبالغ التي تم صرفها.

وتضمنت المذكرة تأكيد أنه إبان مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتي الآن والمبالغ التي تم صرفها في البرلمان، تفاجئ بردود غير منضبطة وصحيحة من ممثلي الحكومة في وزارتي الزراعة والاتصالات، حيث أن الفترة الزمنية التي مرت علي بدء المنظومة هي أربعة سنوات والمبالغ التي تم صرفها تتجاوز 300 مليون والنتيجة لا تمثل 25 % من المطلوب إنجازه في ستة محافظات مختلفة التوزيع الجغرافي.

وأكد الغول في مذكرته أنه بمعادلة حسابية بسيطة مصر تحتاج إلا ما يقل عن 64 عاما لإنجاز منظومة كارت الفلاح المصري وتطبيقها على عموم محافظات مصر، حيث تبين من عرض الحكومة أثناء مناقشة طلب الإحاطة عن عوائق مثيرة أهمها قاعدة البيانات المنضبطة والحيز العمراني مع وزارة الإسكان، ومشكلة الورثة المشتركين في الحيازة الواحدة وغيرها وهذا إهدار مباشر وصريح للمال والوقت.

وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء بمذكرته، تولي كل محافظ في محافظتة عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية وكل الأجهزة المعنية الأخري في ذات التوقيت وذلك خلال جدول زمني.

وأكمل الغول، أن عقب انتهاء جميع المحافظات من الحصر الدقيق يتم عمل مراحل التنفيذ لكل ستة محافظات بالتتابع ومراعاه التوزيع الجرافي ، علي أن يكون العمل بالمراجعة فقط علي القاعدة التي تم الانتهاء منها من قبل المحافظ وتصدر بها الكروت الذكية الخاصة بالفلاح وبذلك نتجاوز طول الفترة الزمنية وأنفاق الملايين من الجنيهات دون جدوي حقيقية.
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