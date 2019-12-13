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أخبار البلد

أمام ملكة إسبانيا.. مصر تستعرض تجربتها في توفير الأمن الغذائي والتصدي لتغيرات المناخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:04 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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حنان توفيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد في حدث ملكي رفيع المستوي تحت رعاية وحضور ليتيزيا اورتيز ملكة إسبانيا وشو دونيو رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبيرتيراند بيكارد الذي حلق حول العالم بطائرة تسير بالطاقة الشمسية.

وقامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بدعوة مصر للمشاركة في هذه المناسبة نظرا لدورها الفعال على كافة الأصعدة وخاصة في مجال البيئة وتغير المناخ وتركز اللقاء حول الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة حول استدامة الغذاء والقضاء على الجوع.

واستعرضت التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال حيث أكدت أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بتطبيق خطة طموحة لتوفير الغذاء وتعتمد على عدة محاور أولا: إقامة مشروع الصوب الزراعية الذي يعد من النماذج الرائدة في التكيف مع التغيرات المناخية وثانيا: إتاحة المناخ الداعم من خلال وضع قضية الأمن الغذائي ضمن منتدى شباب العالم الذي يبدأ خلال ساعات في شرم الشيخ وذلك لعقد حوار مفتوح مع الشباب حول الابتكارات في هذا الشأن وثالثا: إطلاق المبادرة الخاصة بالتصدي لسوء التغذية لأطفال المدارس وضمان وصول الغذاء الصحي لهم.

وأوضحت الوزيرة أن مصر بصفتها رئيس الاتحاد الافريقي حاليا أخذت على عاتقها أن تعمل على تنمية ونهضة افريقيا من خلال تبادل الخبرات وطرح المبادرات القارية الشاملة حتى تنهض مصر وإفريقيا.
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