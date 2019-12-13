مشهد النهاية في حياة طومان باي الحقيقي.. بكاه الناس وصلى عليه قاض ورأسه زينتها جبة الصوفية

انتهي مسلسل ممالك النار لكن الجدل الكبير الذي أثاره لم ينته بعد، بل إنه يزداد كل يوم خاصة حول البطل الأساسي للعمل وهو طومان باي آخر سلاطين المماليك، خاصة ما يتعلق بطريقة موته ودفنه بعد ذلك.



شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز كشف لنا كثيرا من المعلومات التاريخية حول ذلك، حيث قال لـ صدي البلد إن السلطان الأشرف طومان باى اسمه يعنى قائد فرقة عسكرية، وهو آخر سلاطين المماليك الجراكسة والذى شنق على باب زويلة فى أبريل عام ١٥١٧ م.



وتابع: كان عمره ٤٤ عاما، بعد أن وشى به أبناء مرعى من عربان البحيرة إلي السلطان العثمانى سليم، وقد بكته الناس وصرخت عليه قبل وأثناء وبعد شنقه، لتعلقهم الشديد به نظرا لأنه كان رغم مدة حكمه الصغيرة والتى تخطت الثلاثة أشهر بأيام، من السلاطين الذين لم يقربوا الفواحش مثل الزنا والخمر، بل إنه ألغى كثيرًا من المظالم والضرائب التى فرضها السلطان الغورى من قبله.



وكانت ملامحه حسنة المنظر متوسط الطول ذهبى اللون واسع الجبين أسود العينين واللحية.



أما عن مراسم ومكان الدفن، فقد تُرك معلقا ثلاثة أيام على باب زويلة وجافت جثته، وهذا إن دل على شيء يدل عن عدم احترام العثمانيين لحرمة الميت، ثم بعد ذلك أنزلت جثته ووضعت فى تابوت وأُرسلت إلى مثواه الأخير في مجموعة عمه السلطان الغورى بالشرابشيين والتى تعرف الآن بالغورية، حيث صلى عليه القاضى أصيل الطويل وهو ما أوصى به طومان باى، وبعد غسله وتكفينه دفن بالحوش الجنائزى بمجموعة السلطان الغورى، والذى أعده الغورى لدفن جواريه وعتقائه، وربما شعر السلطان سليم بفداحه ترك جثته حتى فاحت رائحتها، وفي ذلك يذكر ابن زنبل الرمال أن سليم أرسل ثيابا لتكفين طومان باى، وثلاثة أكياس من الفضة للتصدق عليه.



ووجد على طومان باى أثناء غسله جبة صوف لونها أحمر أوصى بدفنه بها، وهى تشير إلى انتمائه إلى الصوفية وتلقبه بألقابهم مثل أبو الفقراء والمساكين، وحوش الغورى الجنائزى لم يتبع الغورى من سبقه من سلاطين المماليك بعمل أحواش الدفن فى قرافة المماليك بصلاح سالم خارج حدود القاهرة وقتها، بل بناها داخلها ومساحة الحوش حوالى ٣٣٧.٨٠م مربعا.



وأصبح طومان باى بعد موته بطلا شعبيا تروى سيره فى قهاوى مصر فى العصر العثمانى، بل من كان يمر من باب زويلة يقرأ له الفاتحة، حتى من بين الأقوال التى قيلت فى سبب تسمية باب زويلة فيما بعد باب المتولى هو شنق طومان باى عليه، حيث كان متولى السلطنة.



كما نسج الرحالة الأوروبيين عنه البطولات الخارقة، حتى أعدوا له فصلا كاملا فى كتبهم، بل ذكروا تعذيبه من قبل سليم الأول كذلك وظلت ذكراه حاضره فى كتبهم حتى القرن ١٩ م.



ومما يذكر من المواقف الإنسانية عن طومان باي، أبيات من الشعر موجها عواطفه الجياشة إلى زوجته فيها، وتلك الأبيات العربية نسبها ابن زنبل الرمال المؤرخ الى طومان باى، وتدل على معرفته باللغة العربية رغم أصله الجركسي.



ويقول فيها:

وانى إن ذهبت لى اعتذار لقد قلت جموعى مع رفاقى

وعنتر غاب عن عبلة سنينا بقيد الأسر فى أرض العراق

ونام الزير دهرا عن كليب وبعد سنين جاء لما يلاق

