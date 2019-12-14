ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: منتدي شباب العالم دعوة صريحة لجذب الاستثمارات إلى مصر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
Advertisements
حسن رضوان
أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المواصلة على إطلاق منتدى شباب العالم حيث أنه تم إطلاق اول نسخة منه منذ عام 2017 بهدف رفع رفع الوعي لدي الشباب واطلاعهم على المشاريع التنموية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة.

وأضافت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المنتدي يعتبر بمثابة دعوة صريحة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين في مصر، فضلا عن الدور الذي يقوم به في نقل الخبرات بين شباب مصر وشباب العالم .

وجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

كما أعل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الساعة السابعة مساء الغد السبت.

وتبدأ جلسات المنتدى من صباح اليوم التالي الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش المنتدى في نسخته الثالثة عددا من القضايا المهمة كالأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
Advertisements

ترشيحاتنا

خالد جلال: الأهلي لا يحتاج كهربا.. واللاعب ترك الزمالك في وقت قاتل .. فيديو

وليد توفيق ينشر صوره القديمة على انستجرام

القبض على شاب قتل سيدة في ظروف غامضة بمغاغة شمال المنيا

وليد صلاح الدين: حازم إمام أفضل من حمدي النقاز

حاول التصدي لعملية سطو على متجر فوضع نفسه في موقف محرج.. صور

بفستان ومجوهرات.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ومجوهرات.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

سالى عبد السلام تتألق بفستان أنيق عبر الانستجرام

شعرك ولا باروكة.. مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة