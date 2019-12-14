برلمانية: منتدي شباب العالم دعوة صريحة لجذب الاستثمارات إلى مصر

أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المواصلة على إطلاق منتدى شباب العالم حيث أنه تم إطلاق اول نسخة منه منذ عام 2017 بهدف رفع رفع الوعي لدي الشباب واطلاعهم على المشاريع التنموية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة.





وأضافت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المنتدي يعتبر بمثابة دعوة صريحة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين في مصر، فضلا عن الدور الذي يقوم به في نقل الخبرات بين شباب مصر وشباب العالم .





وجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.





وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.





كما أعل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الساعة السابعة مساء الغد السبت.



