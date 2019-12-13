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فن

مش هجوز بنتي لمغنواتي .. قصة رفض والد زبيدة ثروت زواجها من عبد الحليم حافظ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:48 م
زبيدة ثروت وعبدالحليم
زبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ
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قسم الفن
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 13 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز 76 عاما.

رغم تعدد زيجات زبيدة ثروت التي تزوجت 5 مرات إلا أنها لم تحب سوى العندليب عبدالحليم حافظ، بحسب ما ذكرته بآخر لقاءاتها التلفزيونية قبل وفاتها.

قالت زبيدة ثروت إن العندليب أثناء تصوير فيلم "يوم من عمري" أحبها وتقدم لطلب يدها من أبيها، ولكن والدها رفض وقال: "مش هجوز بنتي لمغنواتي" وأخفى عنها العندليب هذا الأمر ولم تعرف به إلا بعد وفاته.

وذكرت زبيدة ثروت أيضا أنه لو كان تقدم للزواج منها مرة ثانية لكانت وافقت على الفور، وقالت: "وصيتي ماتدفنونيش غير جنب حليم"، معبرة بذلك عن استمرار حبها له.

ولكن زبيدة ثروت في النهاية دُفنت في مقابر الأسرة بمصر الجديدة، وليس بجانب "العندليب" في مقابر "البساتين".
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