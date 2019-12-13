أخبار الفن| عدد زيجات زبيدة ثروت .. جنازة الراحل شريف السقا مخرج برنامج عمرو أديب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:يتم تشييع جثمان المخرج الراحل شريف السقا، بعد صلاة الجمعة، اليوم ، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، حيث توفي مساء أمس الخميس إثر حادث أليم.تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت، التي رحلت عن عالمنا 13 ديسمبر 2016، بعدما تركت خلفها العديد من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جميع محبيها.لا يعرف كثيرون أن قطة السينما المصرية زبيدة ثروت تزوجت خمس مرات، الأولى في بداية حياتها من النقيب بحري إيهاب العزاوي، وروت في أحد حواراتها الصحفية أنها التقته لأول مرة في أثناء دراستها بالجامعة، وتقدم لخطبتها على الفور ولكن عائلتها رفضت إتمام الارتباط في أثناء الدراسة، وبعدما حصلت على ليسانس الحقوق، تكرر طلبه ووافقت الأسرة مرحبة، بل تم الزواج خلال 24 ساعة فقط.تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الجمعة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.طرحت المطربة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "بصاتك" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على قناة "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب.أحيا محمد حماقي، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.أكد المخرج الكبير جلال الشرقاوي أن سبب تركيزه في الإخراج المسرحي والابتعاد عن السينما له أسباب عديدة .وقال لصدى البلد : للاسف الشديد ، بداياتي في العمل السينمائي كانت بها العديد من الأخطاء التي دفعت ثمنها ، وأعترف أنها أضاعت مني حلم السينما ، فأنا قمت باخراج ثلاث أفلام سينمائية دفعة واحدة من انتاج الدولة وفيلم من انتاج لبناني وهم أرملة وثلاث بنات " و " العيب " و " الناس اللي جوه " فهذه الأفلام " نجحت نجاح كبير في نفس الوقت فشل فشل ذريع " كان في ذلك الوقت الاستاذ ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام .يستعد المطرب والملحن مودي سعيد، لـ طرح البوم جديد بعنوان "علامات"، وقد إنتهى بالفعل من إختيار وتسجيل كل أغاني الالبوم تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.