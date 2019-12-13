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أخبار البلد

اكتشف ..عبّر ..افرح .. تعرف على رسالة Freedome بمنتدى شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:34 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ: محمد عبد المنعم
انطلقت مساء أمس فعالية "Freedome" ضمن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار "اكتشف ... عبّر ... افرح"، وشملت الفعالية عددًا من الأنشطة والمعارض الفنية المتنوعة بمشاركة عدد من المصورين الفوتوغرافيين المصريين، حيث عرضوا من خلاله إبداعاتهم الفنية التي تسجل جمال المناطق السياحية في مختلف محافظات الجمهورية للتعريف بجمال الطبيعي وتشجيع السفر والسياحة في مصر.

كما شاركت الفنانة بهية خليفة بإبداعاتها في فن الكولاج الديجيتال "Digital Collage" لتسلط من خلاله الضوء على التراث العربي معاصر.

فيما قدم الفنان مصطفى يحيي رسوم كاريكاتورية كرتونية لعدد من الأبطال والنجوم المصريين اللامعين مثل المذيع شريف مدكور والفنان أحمد مكي في هيئة تماثيل مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها كأدوات المطبخ.

وفي السياق ذاته تضمن Freedome" عرضًا لمشاركات عدد من الفنانين المتخصصين في فن الفنتج "Vintage Art" الذي يعتمد على إنتاج أعمال فنية من خلال إعادة تدوير الأنتيكات والأخشاب والمواسير الحديدية لخلق أنظمة إضاءة مبتكرة وصنع قطع أثاث مميزة، هذا إلى جانب المشاركة الميزة للفنان أحمد رفاعي كأول فنان مصري متخصص في فن بناء الأوراق للمرة الثانية على التوالي في منتدي شباب العالم ببناء مجسم ضخم من الأوراق على شكل أحد الحصون الرومانية.

كما شمل المعرض مشاركة من مشروع "project nitrous" بعدد من الأجهزة المبتكرة لمساعدة متحدي الإعاقة وتسهيل حياتهم اليومية تضمنت مجسمات عن شكل المخ والخلايا وأدوات للالتقاط والحركة، فيما شارك العديد من الزائرين في تصميم شعار المنتدى في معرض خاص لفن الموزايك باستخدام قطع السيراميك، في حين شارك عدد آخر من الزائرين في فعاليات معرض استكشف مصر الذي ضم عدد من الغرف التي تعكس ثقافة مصر.

ومن الجدير ذكره الحضور القوي والمميز للمرأة في أغلب أنشطة وفعاليات الفري من مختلف الجنسيات، حيث أعرب المشاركون والحضور عن سعادتهم بهذه الفعالية وما تتضمنه من أنشطة تكنولوجية مختلفة ومبتكرة.
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