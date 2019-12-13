ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منتدى شباب العالم .. نموذج محاكاة تيارات متبادلة لحل الأزمات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:41 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
Advertisements
شرم الشيخ: محمد عبد المنعم
شهد منتدى شباب العالم  ورشة نموذج محاكاة: تيارات متبادلة (محور السلام)، أدارت الورشة نادين حسن، رئيس رابطة خريجي البرلمان الألماني، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خلال الورشة تم عرض سيناريو افتراضي لأزمة، وتم عرضها على المشاركين الذين توصلوا إلى عدد من المقترحات، وبعد التصويت تم الاتفاق على حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بهدف تدريب الشباب على التعامل مع الأزمات وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى مهارات الحوار السلمي والتفاوض البناء.

في ختام الورشة اتفق عدد كبير من الحضور على أهمية نموذج المحاكاة ودوره في حل الصراعات من خلال تعلم لغة الحوار والتفاوض وتقبل الرأي الآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم تستعد للانطلاق.. الضيوف والمشاركون يتوافدون على مدينة السلام.. والمنتدى: منصة فعالة يبعث رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع

انطلاق الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2019

انطلاق الورش التحضيرية لـ منتدى شباب العالم 2019.. 7 ورش عمل ونماذج محاكاة للشباب تنعقد اليوم.. اللجنة المنظمة تعلن إتاحة نسخة جديدة من تطبيق الهاتف للمشاركين.. وننشر تفاصيل اليوم التحضيري الثاني

كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -12 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد..أول صورة لـ كهربا داخل النادي الأهلي

كواليس تفاوض الزمالك مع كريم العراقي

أصحاب الرهانات الخاسرة.. ميدو ورضا عبدالعال الأبرز وأحمد بلال الأحدث.. فيديو

مريم الكعبي ترد على هجوم قطر وبوقها الصدئ وتفضح لعبتها الخبيثة

شاهد| أول صورة لـ محمود كهربا بـ تيشيرت الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البداية أسد والنهاية كلب .. رواد فيسبوك يسخرون: ملك الغابة وصل أسيوط

ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم