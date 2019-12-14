حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر وفضل الذكر بعده



وورد في السنّة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وواظب عليه، واقتفى أثره مِن بعده أصحابُه رضي الله عنهم وسائرُ السلف.



دعاء صلاة الفجر

"اللّهم اهدِنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك. إنه لا يذل مَن والَيت ولا يعز من عادَيت تباركت ربنا وتعاليْت".



نصائح للاستيقاظ على صلاة الفجر

النية : يجب أن تحضر النية يوميًا قبل النوم للاستيقاظ على صلاة الفجر وتسأل الله أن يعينك على القيام من النوم مهما كنت مجهدًا.

المنبه: يجب أن تضبط المنبه عدّة مرات فمثلا أن تضبطه قبل الآذان، ومع موعد الآذان وليس هذا فحسب فيجب أن تضعه بعيدًا عنك كي لا تعود للنوم مرةً أخرى.

شرب كميات من المياه: وهي خطوة عملية ستجعلك تستيقظ لكي تذهب إلى دورة المياه، وهي طريقة مجرّبة لدى كثير من الأشخاص لدرجة أنّهم أصبحوا يتقنون كميات المياه الواجب شربها ليستيقظوا على الموعد.

عدم الإكثار من المأكولات على وجبة العشاء فليكن العشاء خفيفًا.



فضل الذكر بعد صلاة الفجر

ورد عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- أذكارًا تُردّد بعد الصلوات المفروضة، ومنها صلاة الفجر، وهذه الأذكار أولى من غيرها بعد انتهاء الصلاة، ثمّ يأتي بعد ذلك أذكار الصباح والمساء أو أيّ ذكرٍ مطلقٍ حتى تطلع الشمس.

1- الاستغفار.

2- قراءة آية الكرسي.

3- قراءة سورة الإخلاص والمعوّذتين بعد الصلوات مرّةً واحدةً، إلّا بعد صلاة الفجر والمغرب فإنّهما تقرآن ثلاثة مراتٍ.

4- قول: «لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُلّ شيءٍ قدير، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، ولا إله إلّا الله، ولا نعبد إلّا إيّاه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلّا الله مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون».



سنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للمسلمين المكوث في المساجد من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، ويقدّر برُبع ساعةٍ تقريبًا، وكان النبيّ قدوةً لأصحابه في ذلك، فكانت تلك عادته في البقاء في المسجد ذاكرًا الله -تعالى- حتى تطلع الشمس.



ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أحاديث نبوية كثيرة تشير إلى فضل التعبد بعد أداء صلاة الفجر، وأهمها ما ورد في الحديث: «مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ»، [صحيح].

حكم المواظبة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء بأنه يُسنُّ قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتي الفجر يوم الجمعة.