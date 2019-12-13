شاهد.. لحظة اعتداء مجموعة طلاب على زميلهم الأصم داخل المدرسة

اضطرت سيدة أسترالية إلى مشاركة مقطع فيديو محزن على الإنترنت في الآونة الأخيرة، يرصد تنمر مجموعة من الطلاب على نجلها الأصم بترويعه والاعتداء عليه.



جاء ذلك في محاولة يائسة منها لحث إدارة مدرسته على التدخل من أجل وضع حد لسلوك الطلاب المتنمرين.



وفي بداية الفيديو، يظهر الطلاب وهم يقومون بترويع الصبي والسخرية منه ومحاصرته في فناء المدرسة، فيما كان الأخير يحاول الفرار مبتعدًا عنهم، لكن دون جدوى، حيث ظلوا يلاحقونه.



وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه قد تم التقاط ذلك الفيديو في مدرسة بمدينة "بريسبان" الأسترالية.



وذكرت الأم، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أنها تواصلت مع إدارة مدرسة نجلها بشأن تعرضه للتنمر، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة حيال هذه المشكلة، مشيرة إلى أن ابنتها هي من قامت بتصوير الفيديو لتوضح للجميع ما يعاني منه شقيقها يوميًا.



وتأمل الأم أن تساهم مشاركتها للفيديو في وضع حد لمثل هذا السلوك، كي يتمكن نجلها من عيش حياته بصورة طبيعية؛ وتابعت موضحة أن إدارة المدرسة لا تتخذ أي خطوة بشأن هذه المشكلة لأنها لا ترى ما يحدث، وأضافت أن ما يحدث في النهاية عادة هو أن نجلها يفقد أعصابه بسبب تصرفات زملائه، وقد يتم فصله من المدرسة نتيجة لذلك.



يشار إلى أن ذلك الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب العديد من الرواد عن استيائهم حيال ما يتعرض له الصبي، وعن تعاطفهم معه ومع والدته، ووصف بعضهم تصرف زملائه في المدرسة بـ"المثير للاشمئزاز".





