كارثة صحية.. احذروا عدم ممارسة الأنشطة البدنية في إجازة رأس السنة

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة ليفربول، أن عدم استغلال إجازة رأس السنة والتوقف عن ممارسة أي نشاطات بدنية، قد يلحق الضرر بصحتك بشكل دائم.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن عدم ممارسة النشاط في إجازة رأس السنة، يكفي لإضعاف العضلات والعظام ويصبح القلب والرئتين أقل كفاءة.



وقام الباحثون، بتتبع صحة 46 بالغًا في العشرينات والثلاثينيات من العمر أو أكثر من شخص في عمر الـ60 عامًا، وقد طلب منهم عدم ممارسة النشاطات البدنية يوميًا لمدة 14 يومًا، خلال فترة إجازة رأس السنة.



وأفادت نتائج الدراسة، أن عدم ممارسة أي نشاطات بدنية وجسمانية في فترة الإجازة قد أدى بشكل خاص بمشاكل في العضلات والمفاصل لكبار السن، والتي من المحتمل أن يكونوا أضعف أو في صحة أسوأ في البداية، ويمكن أن يعانوا من تدهور كبير.



كما أشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنه قد تسبب عدم ممارسة أي نشاط بدني في أجازة رأس السنة في تراكم الدهون حول الخصر مما قد يجعل الشخص أكثر عرضة للسمنة على المدى الطويل، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



ويحدث فقدان العضلات والعظام وزيادة الدهون بشكل طبيعي مع تقدم العمر، وتؤدي التغيرات إلى انخفاض القدرة على أداء الأنشطة اليومية ويمكن أن تؤدي إلى حالات صحية مزمنة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويؤثر عدم ممارسة النشاط البدني المستمر على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ويمكن أن تساهم في فقدان كتلة العضلات وقوتها.



وقالت جولييت نورمان، المؤلفة المشاركة في الدراسة ، وهي طالبة دكتوراه في معهد الشيخوخة والأمراض المزمنة بجامعة ليفربول، إن التأثير الشديد الناجم عن عدم ممارسة الأنشطة البدنية قصيرة الأجل يمكن أن تسبب في انخفاض صحة العضلات والعظام ، وكذلك الحفاظ على مستويات صحية من الدهون في الجسم.