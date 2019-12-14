فيديوجراف| تفاصيل ضم كهربا لـ الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات

ونصف.



ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



أنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.



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