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فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل ضم كهربا لـ الأهلي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات
ونصف.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

أنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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