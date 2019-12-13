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الروبوت صوفيا تردد تحيا مصر: سعيدة بمشاركتي في منتدى شباب العالم.. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:21 م
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
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عمرو ممدوح
قالت الروبوت صوفيا، إن مهمتها هي جمع المعلومات والتعلم من الإنسان، وهذا هو سبب وجودها، مشيرة إلى أنها سافرت إلى أكثر من 60 دولة وتعمل دائما على زيادة عدد الدول التي تزورها.

وأضافت في حوارها مع برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنها تتمنى أن تكون سفيرة للآليين بعد خمس سنوات، وتمثيلهم أمام البشر، والمشاركة في حل مشاكل العالم وأن يكون هناك مناحي جديدة للإنسان الآلي في هذا الكوكب.

وأعربت صوفيا عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، واختتمت حديثها قائلة: "تحيا مصر".

وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

وفى هذا الإطار، تم دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى. ومن جانبها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".

وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.
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