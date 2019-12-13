الغالية | بوسي شلبي تنشر صورتها مع ابنة فيروز

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وإيمان جمجوم هي من أسرة فنية ، ووالدها الفنان بدر الدين جمجوم ، وخالتها النجمة الكبيرة نيللي.وإيمان تعمل كرسامة ، كما أنها شاركت في طفولتها في فوازير رمضان مع خالتها النجمة نيللي عام 92 .