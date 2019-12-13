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أخبار البلد

الغالية | بوسي شلبي تنشر صورتها مع ابنة فيروز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:11 م
فيروز
فيروز
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سارة يسن
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورتها مع إيمان جمجوم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، والتي اشتهرت بلقب الطفلة المعجزة، ومثلت العديد من الأفلام في طفولتها.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الخاصة صورة تجمعها بـ إيمان جمجوم بجوار صورة للفنانة الراحلة فيروز في طفولتها ، وعلقت عليها قائلة : انتي الغالية ". 

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وإيمان جمجوم هي من أسرة فنية ، ووالدها الفنان بدر الدين جمجوم ، وخالتها النجمة الكبيرة نيللي.

وإيمان تعمل كرسامة ، كما أنها شاركت في طفولتها في فوازير رمضان مع خالتها النجمة نيللي عام 92 .

 
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