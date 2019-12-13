الغالية | بوسي شلبي تنشر صورتها مع ابنة فيروز

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورتها مع إيمان جمجوم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، والتي اشتهرت بلقب الطفلة المعجزة، ومثلت العديد من الأفلام في طفولتها.
ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الخاصة صورة تجمعها بـ إيمان جمجوم بجوار صورة للفنانة الراحلة فيروز في طفولتها ، وعلقت عليها قائلة : انتي الغالية ".
وإيمان جمجوم هي من أسرة فنية ، ووالدها الفنان بدر الدين جمجوم ، وخالتها النجمة الكبيرة نيللي.
وإيمان تعمل كرسامة ، كما أنها شاركت في طفولتها في فوازير رمضان مع خالتها النجمة نيللي عام 92 .
ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الخاصة صورة تجمعها بـ إيمان جمجوم بجوار صورة للفنانة الراحلة فيروز في طفولتها ، وعلقت عليها قائلة : انتي الغالية ".
اقرأ أيضا :
وإيمان جمجوم هي من أسرة فنية ، ووالدها الفنان بدر الدين جمجوم ، وخالتها النجمة الكبيرة نيللي.
وإيمان تعمل كرسامة ، كما أنها شاركت في طفولتها في فوازير رمضان مع خالتها النجمة نيللي عام 92 .